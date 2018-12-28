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В военной части разорвался котел, есть пострадавший

10:25, 28 декабря 2018
Происшествия
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По факту разрыва котла возбуждено уголовное производство / фото zt-rada.gov.ua

Об этом сообщается на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook.

«В одной из подчиненных воинских частей оперативного командования «Юг» в котельной произошла авария - произошел разрыв котла. В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы», - говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 27 декабря.

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Военнослужащий госпитализирован. Его состояние врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

Об инциденте командованием части проинформированы родители срочника. По факту разрыва котла открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Ранее в военной части на Киевщине отравились десятки бойцов.

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Теги: #взрыв#военный