В военной части разорвался котел, есть пострадавший

Военнослужащего госпитализировали. Его состояние врачи характеризуют как тяжелое.

В воинской части произошел разрыв котла, в результате чего травмирован 20-летний солдат.

Об этом сообщается на странице Оперативного командования «Юг» в Facebook.

«В одной из подчиненных воинских частей оперативного командования «Юг» в котельной произошла авария - произошел разрыв котла. В результате 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы», - говорится в сообщении, опубликованном поздно вечером 27 декабря.

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Военнослужащий госпитализирован. Его состояние врачи характеризуют как тяжелое. Пострадавший получает необходимую медицинскую помощь в военно-медицинском клиническом центре Южного региона.

Об инциденте командованием части проинформированы родители срочника. По факту разрыва котла открыто уголовное производство, проводятся следственные действия.

Ранее в военной части на Киевщине отравились десятки бойцов.