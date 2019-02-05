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Под Киевом грузовик влетел в военный тягач (фото)

12:21, 05 февраля 2019
Происшествия
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Под Киевом столкнулись грузовик и военный тягач / фото Александр Калинчук / Информатор

Как сообщает "Информатор", пострадавшего с травмой шеи госпитализировали.

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Военный тягач двигался из Киева по Житомирскому шоссе. В 300 метрах от поста полиции его "догнал" крупногабаритный грузовик Volvo, который перевозил строительный вагончик, сообщает издание. От удара у него смяло половину кабины. Водитель успел вывернуть руль и уйти немного в крайний ряд, поэтому основной удар пришелся на пассажирскую часть, где никого не было.

КрАЗ ехал не в военной колоне, тягач менял пункт дислокации.

Как сообщал УНИАН, 23 января на Херсонщине военный автомобиль "Урал" столкнулся с "КамАЗом", погиб один военный, ещё трое пострадали.

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Теги: #Киев#ДТП