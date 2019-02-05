Под Киевом грузовик влетел в военный тягач (фото)

В результате аварии пострадал водитель грузовика.

На Житомирской трассе под Киевом в военный КРАЗ врезался грузовик Volvo. В результате аварии пострадал водитель грузовика.

Как сообщает "Информатор", пострадавшего с травмой шеи госпитализировали.

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Военный тягач двигался из Киева по Житомирскому шоссе. В 300 метрах от поста полиции его "догнал" крупногабаритный грузовик Volvo, который перевозил строительный вагончик, сообщает издание. От удара у него смяло половину кабины. Водитель успел вывернуть руль и уйти немного в крайний ряд, поэтому основной удар пришелся на пассажирскую часть, где никого не было.

КрАЗ ехал не в военной колоне, тягач менял пункт дислокации.

Как сообщал УНИАН, 23 января на Херсонщине военный автомобиль "Урал" столкнулся с "КамАЗом", погиб один военный, ещё трое пострадали.