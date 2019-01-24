На Херсонщине произошло смертельное ДТП с военными: один погибший, трое пострадавших (фото)

Состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое, третий получил травмы средней тяжести.

На Херсонщине на трассе «Одесса-Мелитополь» вблизи с. Казачьи военный автомобиль "Урал" столкнулся с "КамАЗом".

Происшествие произошло вечером 23 января, сообщили сегодня в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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"По предварительным данным, военный автомобиль «Урал» совершил экстренное торможение (во время движения открылся капот). В это время водитель «КамАЗа», который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

В результате аварии один военный-контрактник погиб, еще трое военнослужащих - в больнице. Состояние двух из них оценивается как тяжелое, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, которая дислоцируется в городе Кривой Рог.

ГБР расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, что повлекло пострадавшему средней тяжести или тяжелые телесные повреждения или гибель потерпевшего).

Как сообщал УНИАН, 22 января в Киеве в результате лобового столкновения автомобилей погибли трое людей.