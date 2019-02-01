СБУ изъяла на Винниччине партию наркотиков на более 7 миллионов гривень

Правоохранители провели ряд санкционированных следственных действий по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей одного из населенных пунктов области.

В Винницкой области изъяли партию наркотиков на более чем 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В рамках ранее открытого уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных следственных действий по месту жительства и в гаражных помещениях двух жителей одного из населенных пунктов области. Во время обысков была изъята также оптовая партия каннабиса. По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет примерно семь миллионов гривен», - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.