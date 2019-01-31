На Днепропетровщине в результате столкновения загорелись легковушка и грузовик: один человек сгорел заживо (фото)
10:29, 31 января 2019Происшествия
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В результате ДТП водитель легковушки погиб, водителя грузовика госпитализировали.
На Днепропетровщине в результате ДТП загорелись легковушка и грузовик / dp.dsns.gov.ua
На автодороге Днепр-Каменское вечером 30 января столкнулись грузовик и легковушка. В результате аварии обе машины загорелись.
В результате аварии водитель легковушки сгорел заживо, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.
фото dp.dsns.gov.ua
Водителя грузовика госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16.
фото dp.dsns.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских, еще четверо человек пострадали.
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