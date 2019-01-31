цей матеріал доступний українською

На Днепропетровщине в результате столкновения загорелись легковушка и грузовик: один человек сгорел заживо (фото)

10:29, 31 января 2019
Происшествия
286 0
На Днепропетровщине в результате ДТП загорелись легковушка и грузовик / dp.dsns.gov.ua

В результате аварии водитель легковушки сгорел заживо, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

фото dp.dsns.gov.ua

Водителя грузовика госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16.

фото dp.dsns.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских, еще четверо человек пострадали.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепропетровщина#ДТП#грузовик