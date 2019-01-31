На Днепропетровщине в результате столкновения загорелись легковушка и грузовик: один человек сгорел заживо (фото)

В результате ДТП водитель легковушки погиб, водителя грузовика госпитализировали.

На автодороге Днепр-Каменское вечером 30 января столкнулись грузовик и легковушка. В результате аварии обе машины загорелись.

В результате аварии водитель легковушки сгорел заживо, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области.

Водителя грузовика госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16.

Как сообщал УНИАН, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских, еще четверо человек пострадали.