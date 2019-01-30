В деле о смертельном ДТП с полицейскими в Одесской области задержан водитель грузовика

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

В деле о смертельном ДТП, в котором погибли двое сотрудников полиции, задержан водитель грузовика.

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Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, предварительно установлено, что водитель грузовика, двигаясь в направлении пгт Овидиополь, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с маршруткой.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

"В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 29 января, в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки погибли двое полицейских, еще четверо человек пострадали.