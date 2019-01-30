Появилось видео расстрела супругов возле суда в Николаеве

После убийства мужчина сел на пороге здания суда в ожидании полиции, положив рядом карабин.

Появилось видео расстрела мужчины и женщины на пороге Ленинского суда Николаева в среду, 30 января, снятое на камеру уличного наблюдения

Видео опубликовало местное агентство новостей «Новости-N».

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На нем видно, что сначала двое мужчин стоят у синего микроавтобуса «Мерседес Вито», после чего подошли к стоящей на пороге здания суда группе людей. При этом один из мужчин прячет за спиной оружие. Подойдя ближе, он в упор выстрелил в мужчину, а затем в его жену. Раненая женщина пыталась убежать, но после второго выстрела женщина упала на землю.

Сын стрелявшего мужчины после споров с отцом около микроавтобуса сел за руль «Мерседеса» и уехал. Сам убийца сел на пороге в ожидании полиции, положив рядом карабин.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 января, на ул. Космонавтов в Николаеве, возле здания «Космос Плаза», где расположен Ленинский районный суд, расстреляли мужчину и женщину.