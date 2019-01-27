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Под Запорожьем россиянин устроил стрельбу в больнице, есть раненый

15:06, 27 января 2019
Происшествия
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В Бердянске задержали россиянина, который стрелял в охранника больницы / фото УНИАН

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Как сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт. В конце концов, один из мужчин достал оружие и произвел два выстрела в сотрудника больницы.

"Правонарушитель пытался убежать. Однако граждане и персонал больницы, которые стали свидетелями происшествия, догнали злоумышленника и позвонили в полицию. Правонарушителем оказался гражданин Российской Федерации 1978 года рождения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего, мужчину 1976 года рождения, со слепым ранением головы госпитализировали в больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое неизвестных в масках совершили нападение с использованием оружия на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, который получил тяжелые ранения.

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Теги: #полиция#бердянск