На Львовщине произошел масштабный пожар в магазине автотоваров (видео)

В магазине было много лакокрасочных материалов, которые мгновенно загорались и взрывались.

На Львовщине произошел масштабный пожар в магазине автотоваров.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Сначала продавцы пытались самостоятельно потушить огонь, но тщетно. В магазине было много лакокрасочных материалов, которые мгновенно загорались и взрывались.

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Рядом со зданием гидрантов не оказалось, ведь после ремонта "автодоровцы" пересли их дальше, но пожарных об этом не предупредили.

Им пришлось ехать за водой за два километра, через несколько часов пожар все-таки локализовали, однако сама лавка полностью выгорела.