В Одессе произошло ДТП при участии военной бронемашины

Инцидент произошел на Балковской, недалеко от автовокзала.

В Одессе в четверг, 10 января, около 8:00 произошло дорожно-транспортное происшествие при участии военной бронемашины.

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Об этом сообщает местное издание «Думская», ссылаясь на данные патрульной полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля Peugeot 308, выезжая на Балковскую с улицы Александра Кутузакия, не уступил дорогу Toyota Avalon, в результате чего два автомобиля столкнулись. После этого автомобиль Toyota отбросило в бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ) Вооруженных сил Украины, которая ехала по Балковской.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, на трассе М-14 «Одесса-Николаев» 10 января перевернулся рейсовый автобус «Эталон», следовавший по маршруту «Херсон-Одесса».