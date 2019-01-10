Под Николаевом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (фото)

По предварительным данным, в результате аварии травмированы 6 пассажиров.

На трассе М-14 «Одесса-Николаев» 10 января перевернулся рейсовый автобус «Эталон», следовавший по маршруту «Херсон-Одесса».

Читайте такжеВ ДТП в Ивано-Франковской области два человека погибли, 6 госпитализированы (фото)

Как сообщают «Новости N», автобус ехал в направлении Одессы. Инцидент произошел за поселком Половинки. Водитель не справился с управлением транспортом в условиях гололеда.

По предварительным данным, в результате аварии травмированы 6 пассажиров.

Ранее в Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус, ДТП закончилось дракой.