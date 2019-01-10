Под Николаевом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (фото)
11:11, 10 января 2019Происшествия
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По предварительным данным, в результате аварии травмированы 6 пассажиров.
Под Николаевом попал в аварию рейсовый автобус / Новости N
На трассе М-14 «Одесса-Николаев» 10 января перевернулся рейсовый автобус «Эталон», следовавший по маршруту «Херсон-Одесса».
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Как сообщают «Новости N», автобус ехал в направлении Одессы. Инцидент произошел за поселком Половинки. Водитель не справился с управлением транспортом в условиях гололеда.
Новости N
По предварительным данным, в результате аварии травмированы 6 пассажиров.
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