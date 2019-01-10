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Под Николаевом перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие (фото)

11:11, 10 января 2019
Происшествия
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Под Николаевом попал в аварию рейсовый автобус / Новости N

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Как сообщают «Новости N», автобус ехал в направлении Одессы. Инцидент произошел за поселком Половинки. Водитель не справился с управлением транспортом в условиях гололеда.

Новости N

По предварительным данным, в результате аварии травмированы 6 пассажиров.

Ранее в Киеве столкнулись два автомобиля и троллейбус, ДТП закончилось дракой.

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Теги: #ДТП#автобус