цей матеріал доступний українською

Названа причина смерти школьницы во время новогоднего праздника на Тернопольщине

00:09, 31 декабря 2018
Происшествия
365 0
До приезда скорой медики школы пытались привести шестиклассницу в чувство, но не смогли / фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве погиб мужчина, поскользнувшись на льду

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, по предварительным данным, у ребенка медики констатировали стеноз митрального клапана.

Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря в одной из школ Бучацкого района во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница. До приезда скорой медики школы пытались привести ее в чувство, но тщетно. Медики констатировали смерть ребенка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок#Тернопольская область