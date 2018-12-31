Названа причина смерти школьницы во время новогоднего праздника на Тернопольщине
00:09, 31 декабря 2018Происшествия
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У ребенка медики констатировали стеноз митрального клапана.
До приезда скорой медики школы пытались привести шестиклассницу в чувство, но не смогли / фото УНИАН
Причиной смерти 11-летней школьницы в Тернопольской области во время новогоднего утренника стала сердечная недостаточность.
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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, по предварительным данным, у ребенка медики констатировали стеноз митрального клапана.
Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщал УНИАН, 28 декабря в одной из школ Бучацкого района во время новогоднего праздника внезапно потеряла сознание 11-летняя школьница. До приезда скорой медики школы пытались привести ее в чувство, но тщетно. Медики констатировали смерть ребенка.
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