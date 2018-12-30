На Тернопольщине прямо на школьной сцене скончалась девочка

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Школьница упала в обморок прямо на сцене во время новогоднего утренника в школе. К сожалению, медикам спасти ее жизнь не удалось. Трагедия произошла в селе Барыш Бучацкого района 28 декабря.

О смерти ученицы сообщает в соцсети "Фейсбук" депутат Бучанского горсовета Анатолий Дубина, передает издание "20 минут".

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"Вчера, 28 декабря 2018 года, в Бариской ООШ I-III ст. скоропостижно скончалась ученица этой школы. На данный момент есть следующая информация от директора школы, Ильницкая Лариса Анатольевна: "28 декабря в школе проводились мероприятия к новогодне-рождественских праздников, ученики 5-8 классов проводили новогодний утренник до 14 ч и Даша, ученица 6 класса принимала активное участие. С 15 часов начался новогодний праздник для учащихся 9-11 кл и Даша была на этом празднике в качестве зрителя. Когда пригласили желающих на сцену, Даша изъявила желание и выйдя на сцену сразу потеряла сознание. Учитель и один из родителей вынесли Дашу из помещения на свежий воздух. Оказывали помощь школьная медсестра и медсестра из педиатрического центра, делали все возможное. Не теряя времени сельская скорая помощь в сопровождении школьной медсестры и заместителя директора по воспитательной работе увезли Дашу на районной скорой, с которой встретились в начале села", - говорится в посте.

Информацию полностью подтвердил Сергей Головецкий, главный врач Бучацкого районного центра ПМСП. Действительно помощь оказывалась медсестрами, районная скорая забрала девочку в состоянии клинической смерти. Сегодня утром были срочно вызваны на работу все причастные врачи (семейный врач, педиатр и т.д.), проверено амбулаторную карту ребенка, результаты обследований... выявлено, что никакими хроническими болезнями ученица не болела, не имела никаких противопоказаний для занятий на уроках физкультуры.

По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.