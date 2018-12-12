Голый и вооруженный: в Днепре неадекватный россиянин устроил погоню с полицейскими (видео)
13:30, 12 декабря 2018Происшествия
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Погоню за россиянином, который за рулем иномарки мчался на красный свет голышом, устроили копы в Днепре.
В Днепре голый и вооруженный россиянин устроил погоню с копами
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Погоню за россиянином, который за рулем иномарки мчался на красный свет голышом, устроили копы в Днепре.
Остановился водитель лишь тогда, когда снес металлическое ограждение тротуара и врезался в стену.
Тогда копы и увидели - водитель голый, самостоятельно выйти из салона не мог, едва держался на ногах. Из салона вдруг выхватил пистолет и выстрелил в себя.
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