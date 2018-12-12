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Голый и вооруженный: в Днепре неадекватный россиянин устроил погоню с полицейскими (видео)

13:30, 12 декабря 2018
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Погоню за россиянином, который за рулем иномарки мчался на красный свет голышом, устроили копы в Днепре.

Остановился водитель лишь тогда, когда снес металлическое ограждение тротуара и врезался в стену.

Тогда копы и увидели - водитель голый, самостоятельно выйти из салона не мог, едва держался на ногах. Из салона вдруг выхватил пистолет и выстрелил в себя.

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Теги: #ДТП#россиянин#Днипро#погоня в Днепре