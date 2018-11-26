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В Украине проходят акции протеста у генонсульств РФ (фото, видео)

11:52, 26 ноября 2018
Происшествия
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Во Львове местные вышли под стены консульства России из-за захвата украинских катеров / фото Национальный Корпус Львовская область

Под генконсульством России во Львове провели мирную акцию протеста против агрессии РФ против украинских катеров в Керченском проливе, в Харькове собирается митинг, люди несут шины.

Об этом на своей странице в Facеbook сообщил активист ИПЦ "Наше право" Юрий Танасийчук.

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На видео, опубликованном на его странице, отмечается, что акция прошла в час ночи.

"Нас немного, но корабли будут", - сказал один из активистов, изготавливая бумажного кораблика.

Сообщалось, что активистов было около 10, а автобусов с нацгвардейцами - 5 и еще несколько экипажей патрульной полиции.

Участники протестной акции впоследствии сожгли свои бумажные кораблики.

Люди призывали львовян присоединяться к ним.

Также митинг у консульства РФ собирается и в Харькове. Люди принесли шины. Само здание охраняется правоохранителями. Собравшиеся требуют разорвать дипломатические отношения с Россией. Перед входом в генконсульство лежат покрышки и установлена палатка «Национального консульства».

Националисты зажгли файеры и начали бросать их через забор. В результате на территории генконсульства вспыхнул пожар. Также, активисты зажгли шины.

Ранее похожую акцию провели под посольством РФ в Киеве. Активисты принесли кораблики и шины.

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Теги: #генконсульство#агрессия россии#Азовское море#Керченский пролив