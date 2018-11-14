На Ривненщине в ДТП погиб чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь (фото)

Факт гибели спортсмена из Тернопольщины подтвердил начальник управления физической культуры и спорта ТОГА Виктор Мацикур.

В ДТП погиб спортсмен из Тернопольщины, чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Ривненской области, авария произошла на автодороге «Киев-Чоп» сегодня 14 ноября около 15 часов.

Установлено, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля «Citroen», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

Вследствие ДТП водителя фургона доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

В салоне фургона находились еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины. Они получили травмы несовместимые с жизнью.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Как сообщают СМИ Тернополя, в ДТП погиб чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь.

Факт гибели Пушкаря на своей странице в соцсети Facebook подтвердил начальник управления физической культуры и спорта ТОГА Виктор Мацикур.

«Андрей, ты навсегда в моей памяти. Как Человек, как невероятный Талант, как верный Друг. Покойся с миром. А мы будем помнить!», – написал он.