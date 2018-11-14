В Ривненской области медики районной больницы перекрыли трассу Киев-Чоп с требованием выплатить им зарплату (видео)

На дороге уже образовались огромные пробки, с протестующими ругаются водители.

Сотрудники Дубенской районной больницы на Ривненщине перекрыли международную трассу Киев-Чоп с требованием выплатить им зарплату, которую задолжали почти за 4 месяца.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что врачи и медсестры без остановки ходят по пешеходному переходу с плакатами. По их словам, они не сойдут с дороги, пока им на карточки не поступят деньги. В целом – это около 7 млн грн.

На дороге уже образовались огромные пробки. С протестующими ругаются водители.

Медики говорят, что сейчас получили деньги только за август месяц. Местные чиновники утверждают, что делают все возможное, чтобы рассчитаться с сотрудниками больницы.

Ранее сообщалось, что директорат норм и стандартов достойного труда Министерства социальной политики разработал законопроект, который предусматривает взыскание с работодателя пени в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки выплаты заработной платы, если срок этой задержки превышает 15 дней.