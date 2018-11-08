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Водители двух маршруток подрались на глазах у пассажиров (видео)

11:43, 08 ноября 2018
Происшествия
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В конце шоферы разошлись. Сейчас маршрутчиками уже заинтересовались в городском управлении транспорта, говорится в сюжете ТСН.

Вместе с перевозчиками их вызывают "на ковер" спросить, почему дрались. Тем временем видео драки водителей уже набрало сотни распространений и тысячи просмотров.

Ранее водитель маршрутки Белая Церковь — Киев отказал в льготном проезде украинскому военному. Он заявил, что пассажир должен предъявить отрывной талон на проезд в междугородном транспорте.

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Теги: #драка#Ривне#водители