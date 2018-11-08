Водители двух маршруток подрались на глазах у пассажиров (видео)
11:43, 08 ноября 2018Происшествия
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Водители хватали друг друга за горло и избивали ногами.
На глазах у пассажиров подрались водители двух маршруток в Ривном. Люди просили прекратить драку, потому что спешили на работу.
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В конце шоферы разошлись. Сейчас маршрутчиками уже заинтересовались в городском управлении транспорта, говорится в сюжете ТСН.
Вместе с перевозчиками их вызывают "на ковер" спросить, почему дрались. Тем временем видео драки водителей уже набрало сотни распространений и тысячи просмотров.
Ранее водитель маршрутки Белая Церковь — Киев отказал в льготном проезде украинскому военному. Он заявил, что пассажир должен предъявить отрывной талон на проезд в междугородном транспорте.
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