"Кто вас туда посылал": под Киевом водитель маршрутки отказался бесплатно везти АТОшника (фото)
Водитель маршрутки Белая Церковь — Киев отказал в льготном проезде украинскому военному. Он заявил, что пассажир должен предъявить отрывной талон на проезд в междугороднем транспорте.
Читайте такжеВодитель маршрутки на Волыни разозлил сеть отношением к ребенку-пассажиру (фото)
Этот инцидент произошел с офицером ВСУ Анатолием Штефаном, написал он в в Facebook.
Пассажиры вместо того, чтобы встать на сторону бойца, высказали в его адрес много негатива: "Вы получаете огромные деньги, не можете заплатить?", "Кто вас туда посылал, у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика", "Идите все на Киев и воюйте с олигархами, а не с шахтерами", "Идите на электричку - там бесплатно, а в маршрутках надо всем платить".
Ранее в Мелитополе Запорожской области водитель маршрутки отказался бесплатно везти ветерана АТО.