В Киеве мужчина разбил камнями окна здания Генпрокуратуры (фото)

Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания ГПУ.

В Киеве задержали винничанина, который разбил два окна в административном здании Генеральной прокуратуры Украины.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, в полицию поступила информация о том, что неизвестный разбил камнями окна в административном здании Генпрокуратуры Украины, которая находится на улице Резницкой.

«Правоохранители обнаружили два разбитых окна на первом этаже здания. Нарушителя задержали на месте, а затем доставили в Печерское управление полиции. Им оказался 38-летний винничанин», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выяснения всех обстоятельств действиям мужчины будет дана правовая оценка.

«Сейчас с мужчиной общаются правоохранители и принимают пояснения. После окончания проверки его действиям будет дана правовая квалификация», - заявили в ведомстве.

Накануне в Киеве у здания МВД устроили акцию памяти активиста и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, скончавшейся в больнице после жестокого нападения и нескольких месяцев лечения.