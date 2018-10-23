Момент масштабного ДТП в Киеве попал на видео
12:57, 23 октября 2018Происшествия
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В результате аварии в центре Киева утром образовалась пробка.
В сети показали видео момента ДТП в центре Киева с участием автокрана, который протаранил 17 машин.
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"В итоге оформлены 17 авто, формально один пострадавший, на месте помощь еще двум", - пишет dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на бульваре Леси Украинки, повреждены 17 автомобилей. Один человек получил незначительные телесные повреждения.
Масштабное ДТП в Киеве
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