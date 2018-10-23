Появились подробности масштабного ДТП в центре Киева (фото, видео)

По предварительным данным, виновником ДТП стал автокран с нерабочими тормозами.

В Киеве в результате ДТП с участием подъемного крана повреждены 17 автомобилей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. "В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на бульваре Леси Украинки, повреждены 17 автомобилей. Один человек получил незначительные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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По данным полиции, три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации.

"Водитель автокрана сказал правоохранителям, что у грузовика отказали тормоза. Эта информация будет проверена в ходе следствия", - отметили в полиции.

Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства ДТП.

В свою очередь, сайт dtp.kiev.ua сообщает, что поврежден 21 автомобиль. Также говорится о двух пострадавших.

Ранее СМИ сообщили, что в центре Киева на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП. Говорилось, что автокран протаранил около 10 автомобилей.