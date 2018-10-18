В Одессе на берегу Черного моря произошел масштабный пожар, сгорели туристические домики (фоторепортаж, видео)
В Одессе на побережье Черного моря во время масштабного пожара сгорели 16 куреней (небольших домов для отдыха) и 2-этажное административное здание - шкиперская.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, сообщение о пожаре на одном из причалов в районе Черноморки, поступило около 21.00.
«Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что на большой территории открытым пламенем горят строения, пожар сопровождался взрывами газовых баллонов, которые находились в домиках», - говорится в сообщении.
Отмечается, что огонь быстро распространился из-за сильного порывистого ветра, тушение огня затруднялось плотностью застройки и отсутствием противопожарных разрывов между строениями и подъездных путей к месту ЧП.
Примерно через два часа огонь удалось локализовать.
По словам заместителя начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации и применению сил Главного управления регионального главка ГСЧС Александра Крицкого, в результате пожара на площади 600 кв. метров сгорели 16 домиков и 2-этажное административное здание.
«Пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии от 200 до 300 м от места пожара. Кроме того, подвоз и перекачка воды осуществлялись с расстояния 500-700 м от места пожара», - подчеркнул Крицкий.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В настоящее время проводится разборка остатков обгоревших конструкций. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
Крицкий не исключает, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. В то же время, по словам местных жителей, они видели, как огонь появился одновременно в нескольких местах.
В тушении пожара принимали участие 18 единиц техники, 74 спасателя, также привлекались полицейские, нацгвардейцы, медики, сотрудники «Одессаоблэнерго».