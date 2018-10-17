В колледже Керчи нашли еще одну бомбу

На месте работают взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство.

В здании политехнического колледжа в Керчи, в котором 17 октября произошло массовое убийство, нашли взрывное устройство.

Об этом сообщил представитель НАК РФ Андрей Пржездомский, передает ТАСС.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», - сказано в сообщении.

Читайте также"На полу валялись тела убитых, парень с ружьем всех расстреливал": очевидец рассказал о теракте в Керчи

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. В результате погибли 17 человек, пострадало не менее 39 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Взрыв и стрельбу в политехническом колледже Керчи устроил 22-летний студент этого учебного заведения.