Тела погибших и разнесенный колледж: первые фото с места теракта в Керчи
14:38, 17 октября 2018Происшествия
17091 0
В оккупированной Керчи в политехническом колледже произошел теракт - очевидцы говорят о стрельбе и взрывах.
В сети появились первые фото из колледжа в Керчи, где произошел теракт.
Читайте также"На полу валялись тела убитых, парень с ружьем всех расстреливал": очевидец рассказал о теракте в Керчи
Фото опубликовал Telegram-канал Mash. На фото видно разгромленный после взрыва колледж, а также тела погибших во дворе.
Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже произошел теракт. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.
Также сообщается о стрелке - очевидцы говорят, что именно он устроил стрельбу и взрыв в колледже.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Теракт в Керчи