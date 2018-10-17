Тела погибших и разнесенный колледж: первые фото с места теракта в Керчи

В оккупированной Керчи в политехническом колледже произошел теракт - очевидцы говорят о стрельбе и взрывах.

В сети появились первые фото из колледжа в Керчи, где произошел теракт.

Читайте также"На полу валялись тела убитых, парень с ружьем всех расстреливал": очевидец рассказал о теракте в Керчи

Фото опубликовал Telegram-канал Mash. На фото видно разгромленный после взрыва колледж, а также тела погибших во дворе.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже произошел теракт. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Также сообщается о стрелке - очевидцы говорят, что именно он устроил стрельбу и взрыв в колледже.