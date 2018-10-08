В Киеве военный из травмата ранил двоих посетителей кафе

Во время драки с гражданскими в кафе майор ВСУ открыл стрельбу из травматического пистолета.

Военная прокуратура Центрального региона расследует конфликт со стрельбой с участием майора Вооруженных Сил Украины в кафе L`Kafa Cafe, находящемся на улице Гришко, 8в, 6 октября.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

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"Установлено, что 6 октября указанный военнослужащий отдыхал в кафе в Дарницком районе столицы вместе с двумя другими офицерами. Около 04:00 во время конфликта и драки с группой гражданских лиц майор ВСУ применил против последних травматическое оружие, а именно зарегистрированный личный пистолет травматического действия "Форт-12", в результате чего травмированы двое гражданских", - сказано в нем.

Отмечается, что стрелявший офицер задержан, а в суд передано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения.

Состояние здоровья травмированных удовлетворительное, в госпитализации они не нуждались.

Как сообщал УНИАН, в Днепре ударом ножом в сердце был убит прокурор. Полиция считает, что убийство произошло из-за конфликта на бытовой почве, подозреваемый задержан.