В Днепре от удара ножом в сердце убит прокурор (видео)

Полиция считает, что убийство произошло из-за конфликта на бытовой почве, подозреваемый задержан.

В Днепре в ночь на 7 октября в собственной квартире на ул. Исполкомовской ударом ножом в сердце убили 35-летнего прокурора Днепровской местной прокуратуры №2.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

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Согласно сообщению, информация о происшествии в Шевченковское районное отделение полиции поступила в 5:00 утра. Прибыв на место, полицейские в этой же квартире задержали мужчину, 1983 рождения, который подозревается в совершении умышленного убийства. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Мужчине вручено уведомление о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит полиция, которая рассматривает предварительную версию совершения убийства как конфликт на бытовой почве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, убитый прокурор работал в органах прокуратуры около 4 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове задержали телефониста, который подозревается в убийстве товарища в помещении Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.