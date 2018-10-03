В Одесской области произошел километровый оползень (фото)

Отмечается, что угрозы для обрушения зданий пока нет.

В прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на райгосадминистрацию, обвалился почти километровый участок склона.

Отмечается, что угрозы для обрушения зданий пока нет. Сейчас решается вопрос об ограждении опасной территории и дальнейших действиях.

Как сообщал УНИАН, в июле в прибрежной зоне Одесской области произошли два масштабных оползня.