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В Одесской области произошел километровый оползень (фото)

09:46, 03 октября 2018
Происшествия
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В Одесской области произошел масштабный оползень / фото Думская

Как сообщает "Думская" со ссылкой на райгосадминистрацию, обвалился почти километровый участок склона.

Отмечается, что угрозы для обрушения зданий пока нет. Сейчас решается вопрос об ограждении опасной территории и дальнейших действиях.

Как сообщал УНИАН, в июле в прибрежной зоне Одесской области произошли два масштабных оползня.

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Теги: #Одесса#оползень#Одесская область