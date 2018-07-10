В прибрежной зоне Одесской области произошли два масштабных оползня (фото)

Спасатели убедительно просят граждан не посещать прибрежную зону, где произошли оползни.

В Лиманском районе Одесской области в прибрежной зоне произошли два оползня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 7 июля на территории Сычавского сельского совета Лиманского района, в прибрежной зоне, за пределами населенных пунктов, примерно в 10 км от г. Южный произошел сдвиг.

Размер смещения составляет около 1 тысячи метров длиной и 150 метров шириной.

Сегодня, 10 июля, на территории Сычавского сельского совета в прибрежной зоне снова произошел сдвиг. Размер смещения составляет около 100 м длиной и 10 м шириной.

На место происшествия выезжала комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Лиманской райгосадминистрации при участии председателя Сычавского сельсовета, представителей Главного управления ГСЧС. Комиссия обследовала места двух оползней.

В главке утверждают, что пострадавших в результате опасных событий нет, и сейчас угрозы для населения нет.

При этом спасатели просят жителей и гостей региона во время отдыха в прибрежных зонах, на водных объектах вблизи склонов, обращать внимание на возможные оползневые процессы. В случае появления признаков сдвига породы немедленно покинуть место возможного смещения и сразу сообщать в соответствующие ведомства.

Кроме того, граждан убедительно просят не посещать прибрежную зону, где произошли два названных сдвига.