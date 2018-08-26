В Словакии задержали украинских "летчиков", переправлявших на дельтаплане нелегалов в ЕС (фото)

Один из украинцев оказывал сопротивление правоохранителям и попал в больницу.

Словацкие правоохранители на прошлой неделе задержали двух граждан Украины, которые на дельтаплане пытались нелегально переправить через границу гражданина Афганистана.

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Как сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на словацкую полицию, задержание произошло 22 августа в районе словацкого пограничного села Грань, рядом с украинско-словацкой границей в пределах Закарпатской области.

Отмечается, что словацкие правоохранители обнаружили двухместный дельтаплан, который летел из Закарпатья и приземлился в Словакии. Транспортом управлял украинец Игорь М. Еще один украинец – Василий Д. – помогал ему с посадкой. В ходе спецоперации был также задержан гражданин Афганистана, а также один словак.

Украинец Игорь М., как сообщается, во время задержания оказывал сопротивление правоохранителям. К нему применили силу, и он оказался в больнице.

Афганца вернули в Украину в порядке реадмиссии, а украинцам и словаку грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров.