"Новая почта" обещает компенсировать стоимость всех посылок, сгоревших на складе в Мукачево
"Новая почта" обещает компенсировать стоимость всех посылок, которые были утрачены при пожаре в отделении на ул. Кооперативной, 4, в Мукачево Закарпатской области.
Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
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Оценка убытков в результате пожара будет сделана тогда, когда сотрудники "Новой почты" получат доступ к территории сгоревшего терминала.
"После того, как будет получен доступ на территорию терминала будет осуществлена оценка убытков. Стоимость всех потерянных посылок будет компенсирована", - заявили в компании.
Отмечается, что пострадавших в результате пожара нет. Терминал был оборудован всеми необходимыми средствами противопожарной безопасности.
Как сообщат УНИАН, в пятницу вечером, 24 августа, в Мукачево Закарпатской области загорелись складские помещения "Новой почты", площадь пожара составляла более двух тысяч квадратных метров.