Появилось видео первых минут после ужасной аварии с полицейским авто в Сумах

На кадрах видно перевернутую на крышу машину полицейских. На тротуаре лежат окровавленные люди.

В сети появились жуткие кадры первых минут после аварии с полицейским автомобилем в Сумах.

Видео опубликовали в сообществе "Киев оперативный" на Facebook.

На кадрах видно перевернутую на крышу машину полицейских. На тротуаре лежат окровавленные люди.

Внимание! Видео содержит жесткие кадры, не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

Как сообщал УНИАН, 19 августа в Сумах произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius и автомобиля Audi.

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По информации начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвиры Бигановой, по предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал по ул. Петропавловская по вызову с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, в то же время по ул. Перекопская ехала Audi. На перекрестке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейский автомобиль в бок, в результате чего он вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов.

В результате ДТП пострадали семь человек. Бригадами «скорой помощи» в Сумскую областную больницу было доставлено пять пострадавших, еще два человека обратились за медицинской помощью самостоятельно.