ДТП с полицейским авто в Сумах: количество пострадавших возросло до семи

Двое из пострадавших в тяжелом состоянии: девушка, 94-го года рождения, находится в реанимации, еще один пешеход был госпитализирован в хирургию, поскольку нуждался в неотложном оперативном вмешательстве.

В Сумах количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля патрульных Toyota Prius и автомобиля Audi возросло до семи человек.

Об этом сообщается на сайте телеканала «UA: Сумы» по информации дежурного врача Сумской областной больницы Елены Гричаненко.

По ее данным, бригады «скорой помощи» в Сумскую областную больницу были доставлены пять пострадавших, еще два человека обратились за медицинской помощью сами.

«Все пациенты, которые были доставлены бригадами «скорой помощи», находятся в состоянии средней степени тяжести, но нужно отметить, что двое из них имеют тяжелое состояние: одна девушка, 94-го года рождения, находится в реанимации и был госпитализирован в хирургию нуждавшийся в неотложном оперативном вмешательстве тоже один пешеход», - отметила врач.

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По ее словам, самостоятельно обратился к медикам водитель служебного полицейского автомобиля, и состояние его здоровья сейчас уточняется в результате дообследования. Кроме того, с самообращением обратилась еще одна женщина - пассажирка Audi.

Между тем полиция просит откликнуться свидетелей указанного ДТП.

«Сегодня в 14:49 на пересечении улиц произошло столкновение иномарки и служебного авто патрульной полиции. В результате телесные повреждения получили участники аварии и прохожие. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Для полного и объективного расследования руководство Сумского отдела полиции обращается к очевидцам данного происшествия и водителей, которые зафиксировали произошедшее на видеорегистраторы, обратиться в Сумской отдел полиции и дать показания», - написала на своей странице в Facebook начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвира Биганова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 августа, в Сумах на пересечении улиц Петропавловская и Перекопская произошло ДТП с участием патрульного автомобиля Toyota Prius и автомобиля Audi.

По информации Бигановой, по предварительным данным, служебный автомобиль патрульных ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом в то время, как по Перекопской ехала Audi в сторону улицы Герасима Кондратьева. На пересечении улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейское авто в бок, в результате чего автомобиль патрульных вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов.