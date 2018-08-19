В Македонии украинский парапланерист столкнулся с британским - оба погибли

54-летний Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево.

В Македонии украинский парапланерист столкнулся с британским. В результате оба спортсмена погибли.

Об этом сообщает The Guardian.

54-летний Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево в пятницу/

Волов был объявлен мертвым на месте происшествия, а Пауэлл умер в соседней больнице после попыток реанимации

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По рассказам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакты им удалось разделиться, однако второй разони столкнулись сильнее.

Пауэлл не открыл свой запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли парамедики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра.

Украинец Волов, который не выступал на этих соревнованиях, как сообщается, открыл свой запасной парашют и приземлился на дереве. Он был мертв к тому времени, когда его нашли спасатели.

Британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований. Украинец не был соперником британца в соревнованиях.

Несчастный случай произошел в последний день соревнований British Open, которые после инцидента были остановлены.

Как сообщал УНИАН, как сообщал УНИАН, в результате ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины – две женщины в возрасте 30 и 31 года и один мужчина. 38 человек находятся в больницах с травмами различной тяжести состояния, в том числе у одного человека сломан позвоночник.