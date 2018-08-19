Смертельная авария автобуса с украинцами в Польше: установлено, что водитель превысил скорость (видео)

За рулем находился 42-летний гражданин Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 1 до 10 лет.

Окружная прокуратура в Перемышле сообщила, что по предварительному заключению эксперта водитель украинского автобуса, который вылетел с дороги в селе Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде ехал с превышением разрешенной скорости. На отрезке, где произошла автокатастрофа, действовало ограничение до 30 км/ч, а автобус ехал со скоростью 70-80 км/ч.

Как сообщает Польское радио, заместитель окружного прокурора в Перемышле Беата Стажецка-Скшипец добавила, что водителем является 42-летний гражданин Украины. В момент аварии он был трезвым.

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«Он задержан сегодня в 5.28. Из предыдущих выводов следует, что водитель автобуса пытался избежать этой аварии. Он будет допрошен завтра прокурором. Ему будет предъявлено обвинение в причинении катастрофы в сухопутном движении, как я об этом сообщала ранее. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет».

Как сообщал УНИАН, в результате аварии погибли трое граждан Украины – две женщины в возрасте 30 и 31 года и один мужчина. 38 человек находятся в больницах с травмами различной тяжести состояния, в том числе у одного человека сломан позвоночник.