В детском санатории в Черкасской области умерла 13-летняя девочка

19:05, 18 августа 2018
Происшествия
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В Черкасской области умерла 13-летняя девочка / фото УНИАН

Об этом сообщил черкасский журналист Вадим Комаров.

"Трагедия случилась около часа ночи. Пока известно лишь, что ребенок пришел с дискотеки, у нее начались судороги и ртом пошла пена", - отметил журналист.

Главный специалист Центра коммуникаций ГУНП Днепропетровской области Наталья Ткачук в комментарии сайту vikka.ua подтвердила информацию. Она отметила, что ребенок был доставлен скорой в больницу, где девочка умерла.

Сейчас устанавливают причину смерти, проводят экспертизу.

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Теги: #Черкащина#смерть ребенка