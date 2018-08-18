В детском санатории в Черкасской области умерла 13-летняя девочка
19:05, 18 августа 2018Происшествия
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Причина смерти пока неизвестна.
В Черкасской области умерла 13-летняя девочка / фото УНИАН
В Черкасском детском санатории "Сосновый бор" умерла 13-летняя девочка.
Об этом сообщил черкасский журналист Вадим Комаров.
"Трагедия случилась около часа ночи. Пока известно лишь, что ребенок пришел с дискотеки, у нее начались судороги и ртом пошла пена", - отметил журналист.
Главный специалист Центра коммуникаций ГУНП Днепропетровской области Наталья Ткачук в комментарии сайту vikka.ua подтвердила информацию. Она отметила, что ребенок был доставлен скорой в больницу, где девочка умерла.
Сейчас устанавливают причину смерти, проводят экспертизу.
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