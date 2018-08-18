В детском санатории в Черкасской области умерла 13-летняя девочка

Причина смерти пока неизвестна.

В Черкасском детском санатории "Сосновый бор" умерла 13-летняя девочка.

Об этом сообщил черкасский журналист Вадим Комаров.

"Трагедия случилась около часа ночи. Пока известно лишь, что ребенок пришел с дискотеки, у нее начались судороги и ртом пошла пена", - отметил журналист.

Главный специалист Центра коммуникаций ГУНП Днепропетровской области Наталья Ткачук в комментарии сайту vikka.ua подтвердила информацию. Она отметила, что ребенок был доставлен скорой в больницу, где девочка умерла.

Сейчас устанавливают причину смерти, проводят экспертизу.