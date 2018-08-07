В Киеве произошло ДТП с участием патрульных (видео)
16:21, 07 августа 2018Происшествия
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В результате ДТП пострадавших нет, однако машины получили серьезные механические повреждения.
По предварительным данным, полицейское авто врезалось в Форд / фото kyivoperativ.info
В Киеве на Подоле произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции.
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Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей страничке в Facebook. "Сегодня, 7 августа, около 12:10, на перекрестке улицы Хорива и Почайнинской произошла авария с участием полицейского автомобиля Hyundai и Ford", - говорится в сообщении.
ВИДЕО: Facebook Киев оперативный
В результате ДТП пострадавших нет, однако машины получили серьезные механические повреждения.
Ранее на Закарпатье полицейское авто на бешеной скорости вылетело с трассы в кювет.
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