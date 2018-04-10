На Закарпатье полицейское авто на большой скорости вылетело с трассы в кювет (видео)

13:14, 10 апреля 2018
Происшествия
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Закарпатские полицейские устроили себе "гонки" и утопили служебное авто / Mukachevo.net

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Закарпатской области, сообщение об инциденте поступило правоохранителям днем 9 апреля. В автомобиле находились трое сотрудников ГУНП в Закарпатской области

Отмечается, что полиция сразу же начала служебное расследование инцидента. Всех правоохранителей, которые попали в ДТП, отстранили от службы, по указанным фактам открыто уголовное дело.

Местное издание «Mukachevo.net» тем временем сообщает, что женщина, которая находилась в автомобиле, серьезно пострадала, ее забрали в реанимацию. В то же время, местные жители, которые были свидетелями ДТП, утверждают, что водитель вел себя неадекватно и даже пытался сбежать с места аварии.

Напомним, в январе на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы. Водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и столкнулся с деревом на обочине дороги.

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Теги: #ДТП#Закарпатье