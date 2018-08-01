"Видели убийцу": друг расстрелянного АТОшника "Сармата" рассказал о киллере

Ребята, которые были в момент убийства рядом с "Сарматом", видели убийцу, говорит друг погибшего.

Друзья бойца АТО Виталия Олешко с позывным "Сармат" опознали в задержанном убийцу.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал побратим погибшего Анатолий Манзюк. По его словам, один из друзей Олешко даже стрелял по машине убийц.

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"Они только ко двору подъехали, вышли из машины. "Сармат" в ворота зашел, и этот с татуировкой ( Артем Матюшин - Ред.) подъехал на машине и в спину выстрелил. Ребята, которые были в момент убийства рядом с "Сарматом", видели убийцу, они успели развернуться, один из побратимов даже стрелял из травмата по машине", - отметил Манзюк.

По словам друга погибшего, очевидцы убийства составляли фоторобот и по фото сразу опознали киллера.

"Эту машину остановили на блокпосту, и полиция скидывала фото, ребята его узнали", - заявил Манзюк.

По словам друга погибшего Олешко, никто и никогда стрелявшего не видел и не знал его.

"Сармат" не знал его, мы его тоже не знали. Виталий точно с ним не пересекался, и конфликтов не было. Мы всегда были вместе и о всех конфликтах знали. Но этого там не было. Этот киллер не из Бердянска. Нет данных, кто их нанял, полиция не говорит", - рассказывает Манзюк.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года активиста и участника АТО Виталия Олешко (псевдоним «Сармат») выстрелом в спину убили в Бердянске во дворе собственного дома.

Позже патрульная полиция Бердянска сообщила, что сотрудники полиции обнаружили автомобиль «Таврия» бордового цвета, на котором предполагаемый убийца скрылся с места преступления. Отмечалось, что ни водителя, ни пассажиров в салоне не было.

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен план перехват «Сирена» для задержания преступника.

В Запорожской области возле Мелитополя задержали предполагаемого убийцу активиста и ветерана АТО Виталия Олешко.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook сообщил о задержании «группы киллеров, убивших Олешко в Бердянске».