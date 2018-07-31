В Бердянске выстрелом в спину убили АТОшника "Сармата" (видео 18+)

По словам очевидца, Виталия Олешко убил неизвестный из двуствольной винтовки выстрелами в спину.

Неизвестный убил экс-бойца батальона "Донбасс", участника самообороны Бердянска, кавалера ордена "За мужество" 3-й степени, участника боев за Иловайск, который прошел российский плен, Виталия Олешко ("Сармата").

Как сообщает Цензор.НЕТ, первыми об этом сообщили пользователи соцсети. Андрей Маджаров на своей странице в Facebook опубликовал запись с места убийства.

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По словам Маджарова, "Сармата" убил неизвестный из двуствольной винтовки выстрелами в спину.

"Подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник. Выстрелил два раза", - говорит мужчина на видеозаписи.

Как сообщает Berdyansk.biz, нападение на него произошло во дворе гостиницы, принадлежащей семье Олешко. Двое людей, приехавших на красном автомобиле, предположительно, "Таврия", вошли во двор и выстрелили в спину Олешко.

На данный момент полицией введен план "Перехват".

Как сообщал УНИАН, в Лозовой Харьковской области на территории воинской части нашли мертвым военнослужащего.