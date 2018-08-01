Убийство ветерана АТО "Сармата": экс-замкомбата "Торнадо" опознал задержанного

"Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием", - охарактеризовал Цукур Матюшина.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД "Торнадо" Николай Цукур утверждает, что на фотографии, опубликованной журналистом Юрием Бутусовым, запечатлен экс-боец подразделения Артем Матюшин. По словам Бутусова, этот человек был задержан по горячим следам после убийства бердянского активиста, ветерана батальона "Донбасс" Виталия "Сармата" Олешко, и свидетели преступления указали на него.

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"Это Артем Матюшин, уроженец Донецкой области. В прошлом проходил службу в подразделении "Торнадо". Артём в батальоне прошёл курс подготовки снайперов. Принимал участие в боевых действиях. Дисциплинированный, трезвомыслящий, умело обращался с оружием", - написал Цукур на своей странице в Facebook вечером во вторник, 31 июля.

Он добавил, что вскоре после задержания комбата "Торнадо" Руслана Онищенко и семерых бойцов правоохранителями в 2015 году, Матюшин перешел в полк "Азов", забрав с собой личное оружие и имущество батальона. По словам Цукура, на этот шаг Матюшин и другие бойцы решились, пообщавшись с основателем "Азова", народным депутатов Андреем Билецким и Вадимом Трояном, который тогда руководил полицией Киевской области.

"Утром я обратился с рапортом лично к Вадиму Трояну об исчезновении бойцов и оружия. Рапорт Троян не принял. Сказал, что оружие у него, а бойцов он перевёл в подразделение "Азов". На сегодняшний день их судьба неизвестна. Артём у себя на странице в Facebook о "Торнадо" не вспоминает, а постит "Нацдружины". Выводы делайте сами", - подытожил Цукур.

Как сообщал УНИАН, ранее друг ветерана АТО "Сармата" рассказал детали его убийства.