В Киеве пьяный иностранец на BMW снес рекламный трактор (видео)

Водитель отделался травмой носа и от госпитализации отказался.

На улице Набережно-Крещатицкой в Киеве в ночь на понедельник, 30 июля, автомобиль BMW снес рекламную конструкцию в виде трактора возле Samogon Bar.

Согласно имеющимся данным, водитель машины, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и на съезде с моста вылетел с проезжей части, передает Информатор.

В результате ДТП автомобиль и раритетный трактор получил повреждения. В свою очередь водитель отделался травмой носа и от госпитализации отказался.

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Как сообщается, на момент аварии в машине находились двое граждан Эквадора, которые уже несколько лет проживают на территории Украины.

"Молодой человек, который сидел за рулем, имел внешние признаки алкогольного опьянения. Вначале оба парня свободно общались на русском и украинском языках, однако, когда дело дошло до прохождения теста на содержание алкоголя в крови, драйвер резко перестал понимать патрульных и требовал испанского переводчика. Английский язык водителю также не подошел", - говорится в сообщении.

В итоге полицейские зафиксировали отказ водителя от прохождения теста на драгере, составили соответствующие админматериалы и отправили BMW на штрафплощадку.