На Житомирщине семью фермера пытали горячим утюгом, чтобы ограбить

Четверо преступников в масках ограбили семью директора местного аграрного предприятия, применяя пытки горячим утюгом.

В Житомирской области полиция расследует ограбление семьи фермера, которое неизвестные злоумышленники совершили с применением пыток.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, преступление совершено сегодня ночью в Бердичевском районе.

Четверо преступников в масках ограбили семью директора местного аграрного предприятия.

Грабители в масках проникли в дом потерпевших сегодня примерно в 3 часа утра.

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«Угрожая физической расправой, злоумышленники связали хозяйку - женщину, 1955 года рождения, ее дочь, зятя и двух несовершеннолетних внуков, которые в тот момент тоже находились в доме», - рассказали в полиции.

Применяя пытки горячим утюгом, преступники узнали, где хранятся деньги и другие ценности, и скрылись.

«Поскольку преступление совершено только несколько часов назад, другой информации пока нет, полиция устанавливает все обстоятельства, выясняет личности грабителей, а также размер нанесенных семье убытков», - отметили в полиции.

Детали преступления правоохранители обещают сообщить позже. Расследование этого дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье полицейские жестоко избили двух мужчин, местные жители устроили акцию протеста.