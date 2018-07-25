На Житомирщине семью фермера пытали горячим утюгом, чтобы ограбить

11:33, 25 июля 2018
Происшествия
243 0
На Житомирщине полиция расследует ограбление семьи фермера с применением пыток / фото zt.20minut.ua

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций полиции Житомирской области, преступление совершено сегодня ночью в Бердичевском районе.

Четверо преступников в масках ограбили семью директора местного аграрного предприятия.

Грабители в масках проникли в дом потерпевших сегодня примерно в 3 часа утра.

Читайте такжеВ Полтавской области ночью на трассе обокрали народного депутата

«Угрожая физической расправой, злоумышленники связали хозяйку - женщину, 1955 года рождения, ее дочь, зятя и двух несовершеннолетних внуков, которые в тот момент тоже находились в доме», - рассказали в полиции.

Применяя пытки горячим утюгом, преступники узнали, где хранятся деньги и другие ценности, и скрылись.

«Поскольку преступление совершено только несколько часов назад, другой информации пока нет, полиция устанавливает все обстоятельства, выясняет личности грабителей, а также размер нанесенных семье убытков», - отметили в полиции.

Детали преступления правоохранители обещают сообщить позже. Расследование этого дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье полицейские жестоко избили двух мужчин, местные жители устроили акцию протеста.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Житомирщина#пытки