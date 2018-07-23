На Закарпатье полицейские жестоко избили двоих мужчин, местные жители устроили акцию протеста

Пострадавшие рассказали, что один из них потерял сознание, а другого полицейские увезли в лес и избивали там.

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении сотрудников патрульной полиции, которые избили двух жителей села Нижние Ворота. Об этом сообщает пресс-службаправоохранительного органа.

Как сообщил местный депутат, жители села были возмущены инцидентом и в знак протеста перекрыли трассу Киев - Чоп. Установлено, что 20 июля около 4:00 утра возле стационарного поста "Нижние ворота" к двум местным жителям подъехал автомобиль патрульных, после полицейские нанесли им телесные повреждения.

В сети были опубликованы видеозаписи, на которых потерпевшие расказывают об инциденте. По словам одного из них, жителя , около 4:00 утра он возвращался домой вместе со своим товарищем. Недалеко от поста "Нижние ворота" к ним подъехал полицейский автомобиль, из него вышли люди в полицейской форме и, как утверждает мужчина, беспричинно нанесли им телесные повреждения.

Один потерпевший потерял сознание, а когда пришел в себя, вызвал карету скорой помощи. Как рассказал второй потерпевший, его посадили в автомобиль и увезли в Сваляву. И уже в лесу нанесли ему телесные повреждения.

"Первичная квалификация в данном уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств либо болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток", - говорится в сообщении прокуратцра.

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Санкция инкриминируемой статьи (ч. 2 ст. 365 УК Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее Луганской области задержали двух полицейских, ограбивших частного предпринимателя.