Смертельное ДТП с гражданами Беларуси на Николаевщине: водителя грузовика задержали

Мужчина даёт пояснения по поводу того, почему он остановился на проезжей части, и почему не принял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют ПДД.

В Николаевской области задержан 42-летний водитель грузовика, с участием которого сегодня на автодороге Киев-Одесса произошло смертельная дорожно-транспортное происшествие с гражданами Беларуси.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«42-летний водитель грузовика, с которым произошло столкновение пассажирского микроавтобуса на трассе Одесса-Киев на территории Николаевской области, задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина даёт пояснения по поводу того, почему он остановился на проезжей части, и почему не предпринял все необходимые меры безопасности во время аварийной остановки, как того требуют Правила дорожного движения.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», неподалеку от пгт Кривое Озеро Николаевской области, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель», с белорусской регистрацией, и грузовика, который, согласно предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. По данным полиции, все погибшие и пострадавшие в результате ДТП являются гражданами Беларуси.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.