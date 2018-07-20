В Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком: пять человек погибли, еще 12 госпитализированы (фото)

Рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту Одесса-Гомель с белорусской регистрацией, столкнулся с грузовиком, стоящим справа на проезжей части из-за неисправности.

Сегодня около пяти часов утра на 289 км автодороги «Киев-Одесса», неподалеку от пгт Кривое Озеро, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пять человек погибли, еще 12 госпитализированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, рейсовый микроавтобус марки Volkswagen, который двигался по маршруту «Одесса-Гомель» с белорусской регистрацией, столкнулся с грузовиком, стоящим, согласно предварительным данным, с правой стороны проезжей части из-за неисправности.

Вследствие ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

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Устанавливаются данные пострадавших и обстоятельства аварии. Уже назначено проведение экспертиз. Продолжаются следственные действия.

Информация о ДТП внесены в ЕРДР по ч.2 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее сообщалось, что в Полтаве автомобиль влетел в подземный пешеходный переход.