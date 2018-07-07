Задержанному за убийство подполковника Глушака в Киеве объявили подозрение

48-летний киевлянин, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через сеть Интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки.

Прокуратурой города Киева сообщено о подозрении 48-летнему жителю Киева-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака 5 июля в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. "Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через сеть Интернет нашел объявление потерпевшего о продажи золотой цепочки и договорился о встрече. Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, подозреваемый произвел в потерпевшего два выстрела из огнестрельного оружия, после чего завладел его вещами, а именно золотой цепочкой и мобильным телефоном, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что удалось установить и изъять оружие, из которого предположительно совершено убийство. В настоящее время задержанному объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных п. 6 ч.2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенным с насилием) УК Украины.

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В Шевченковский районныйого суд г. Киева внесено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, подозреваемый имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.

В Шевченковском районе Киева на улице Щусева обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Тело погибшего в автомобиле увидела прохожая и позвонила в полицию. На месте преступления нашли две пули и две стреляные гильзы, которые направлены на экспертизу. Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook сообщил, что убитый – работник Нацполиции Дмитрий Глушак, который работал в криминальной полиции с 1995 года.