Князев подтвердил, что подозреваемый в убийстве полицейского в Киеве задержан

Подозреваемый имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений.

Правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве полицейского 5 июля в Шевченковском районе столицы.

Это подтвердил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, сообщили УНИАН в пресс-службе Нацполиции.

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«Следователю доставили личность, которую криминальная полиция обоснованно подозревает в убийстве работника полиции. Преступление совершено вчера в столице. Это гражданин Украины, который имеет пять судимостей за совершение корыстно-насильственных преступлений. Мотив совершенного преступления нам известен, но разглашать его до окончания следственных действий не имею права», - отметил глава Нацполиции.

Сейчас с фигурантами работают следователи.

Глава ведомства еще раз выразил соболезнования семье погибшего офицера и отметил, что Дмитрий Глушак был одним из лучших и высококвалифицированных работников полиции. «Таких узкоспециализированных работников, которого мы потеряли, у нас в Нацполиции, к сожалению, можно посчитать по пальцам», - сказал Князев.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Шевченковском районе Киева на улице Щусева обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Тело погибшего в автомобиле увидела прохожая и позвонила в полицию. На месте преступления нашли две пули и две стреляные гильзы, которые направлены на экспертизу.

Сообщалось о двух открытых уголовных производства - по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев в Facebook сообщил, что убитый – работник Нацполиции Дмитрий Глушак, который работал в криминальной полиции с 1995 года.

По сообщениям СМИ, полицейский хотел продать мужчине, который впоследствии его убил, золотую цепочку большого веса. Сразу после встречи злоумышленник сел на заднее сиденье автомобиля, в котором вместе с жертвой отъехали в соседний двор под предлогом необходимости проверки подлинности драгоценного металла в изделии. После этого злоумышленник через спинку сиденья начал стрелять в полицейского. По данным СМИ, подозреваемый в убийстве недавно вышел из мест лишения свободы.