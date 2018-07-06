В Киеве подросток погиб при попытке забраться на цистерну

Железнодорожники обеспокоены участившимися случаями травмирования молодежи на колеях – дети лезут на вагоны, чтобы сделать селфи.

На железнодорожной станции Дарница в Киеве при попытке залезть на цистерну погиб юноша 1999 года рождения.

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Как сообщается на сайте «Укрзализныци», инцидент произошел в ночь на 6 июля. Отмечается, что железнодорожники обеспокоены участившимися случаями травмирования молодежи на путях. В частности - из-за попытки сделать селфи на вагонах или при посягательстве на имущество железной дороги.

Количество подобных эпизодов возросло. Так, всего с начала года травмы на железной дороге получило 301 постороннее лицо, в том числе 174 – со смертельным исходом. За соответствующий период 2017 года было травмировано 262 посторонних человека, из них 172 – погибли.

Как отмечают в компании - хуже всего, что среди травмированных 18 детей в возрасте до 16 лет, из них 5 – травмированы смертельно. В 2017 году травмы получили 11 детей, из них 5 – погибли.

Вследствие поражения электрическим током с начала года травмировано 19 посторонних граждан, из них 6 – смертельно. Среди травмированных - 8 детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб.