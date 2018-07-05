Хотел сделать фото: в Киевской области подросток погиб на мосту от удара током

Парня поразила дуга высоковольтной линии на верхушке железнодорожного моста.

В Киевской области 15-летний парень погиб из-за поражения током напряжением почти 10 тысяч вольт на верхушке железнодорожного моста.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook, возле пгт Барышевка компания молодых людей наблюдала за закатом, когда один из них решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото.

«Там парня поразила дуга высоковольтной линии напряжением почти 10 тысяч вольт, и он упал на землю. Сообщение о данном факте в полицию поступило от фельдшера скорой помощи около 21.00 (4 июля)», - сообщили в полиции.

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На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Барышевского отделения полиции и медицинские работники.

Парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь. Через два часа от полученных травм 15-летний житель Барышевского района умер в реанимационном отделении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия, опрашиваются свидетели. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за попытки сделать селфи на крыше вагона 13-летняя школьница попала в реанимацию после поражения электротоком.